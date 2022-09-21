Юрист объяснил, что означают поправки о мобилизации и мародерстве

Накануне Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, касающиеся военного положения, мобилизации, призыва из запаса, мародерства. Вкупе со слухами о скором обращении к народу президента и министра обороны в соцсетях началась паника. Однако сами по себе эти поправки не означают, что будет вводиться военное положение.

Такие законы в Уголовном кодексе уже были. Раньше был пункт «в условиях вооруженного конфликта или военных действий». Теперь его дополнили словами «в условиях мобилизации, военного положения и военного времени». В случае их объявления в стране наказание за некоторые военные преступления станет серьезнее. Например, за самовольное оставление части можно будет получить до семи лет заключения, а не до трех, как раньше. За отказ от участия в боевых действиях грозит срок от двух до трех лет. Также россияне, которые находятся в запасе и не явятся по требованию на военные сборы в условиях военного времени, могут получить до десяти лет, пишет «БизнесFM». Но есть и новая статья – добровольная сдача в плен, за это можно получить до 10 лет колонии, а за мародерство – до 15 лет.

«Ранее существовавшие нормы – и о сдаче в плен, и о мародерстве, которые были в советском Уголовном кодексе – Ельциным были декриминализированы. С какой целью, я не знаю, любое государство должно иметь такие нормы. Ну как? Это же преступления, совершенные военнослужащими. Они имеют повышенный общественный резонанс, общественную опасность. Поэтому как не иметь в Уголовном кодексе статью за мародерство? А вот в предлагаемой редакции преступления более детализированы, чем в советской. Конечно, составы необходимы, но меня смущают разные правовые режимы», – цитирует издание управляющего партнера адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслана Коблева.

Накануне один из авторов поправок сенатор Ольга Ковитиди поясняла, что поправки не означают мобилизацию. Сегодня президент Владимир Путин заявил, что начинается частичная мобилизация.

Москва, Марина Иванова

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