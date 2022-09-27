Мобилизованных работников рекомендуют заменять временными

На место мобилизованного сотрудника рекомендуется брать временных работников по срочному трудовому договору. Об этом заявил министр труда Антон Котяков.

По его словам, такой порядок предусмотрен действующим законодательством и уже используется работодателями в ходе других режимов. При этом глава Минтруда уточнил, что работодатель в период проведения частичной мобилизации не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных сотрудников.

«На сегодняшний день мы предусмотрели, что сведения о приостановлении трудового договора с работником должны поступать, на данный момент, в Пенсионный фонд, с 1 января 2023 года они уже будут поступать в объединенный Социальный фонд России. И в данном случае взносы работодатель за таких сотрудников не выплачивает», – сказал он, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Накануне Министерство труда подготовило материалы, разъясняющие работодателям права граждан, попавших под частичную мобилизацию. В частности, уволить мобилизованного сотрудника нельзя. На время службы трудовой договор будет приостановлен, но не расторгнут, а работодатель должен сохранить рабочее место.

Москва, Зоя Осколкова

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