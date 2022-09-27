В Бельгии призвали принять бегущих от частичной мобилизации россиян

В парламенте Бельгии выступили с призывом принять граждан России, которые хотят въехать в ЕС, опасаясь частичной мобилизации. Об этом сообщает телеканал RTBF.

С инициативой выступила фракция Ecolo-Groen. По словам Гийома Дефоссе, эта категория российских граждан может претендовать в Евросоюзе на статус беженца, так как они поступают «по соображениям совести».

«Было бы непонятно и непоследовательно, если бы мы закрыли двери для тех, кто отказывается воевать в Украине, в то время как Бельгия заявляет о поддержке Украины», – сказал представитель фракции Ecolo-Groen.

В свою очередь госсекретарь по вопросам предоставления убежища и миграции королевства Николь де Мур отметила, что для граждан, которые ищут убежища, уже есть соответствующие процедуры. Тем временем, премьер Бельгии Александр де Кроо призвал рассмотреть этот вопрос на европейском уровне.

Брюссель, Зоя Осколкова

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