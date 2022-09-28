«Объясняем.рф» назвал еще одну приоритетную для мобилизации категорию россиян

Граждане, которые уволились в запас после службы в российской армии по контракту, являются приоритетной группой для призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Могут ли меня мобилизовать, если я недавно уволился в запас после службы по контракту? Да, могут, в приоритетном порядке», – говорится в сообщении.

На информационном ресурсе также сообщается, что отслужившего срочную службу в армии и уволившегося в запас могут мобилизовать сразу после прохождения срочной службы, если нет основания для отсрочки.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По данным Минобороны, на военную службу будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация касается прежде всего тех, кто находится в запасе, проходил службу в армии, имеет военную специальность и боевой опыт.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский пояснил, что, в первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Очередности призыва из запаса нет, однако в приоритете те, у кого есть подходящие военно-учетные специальности, отметил он.

Москва, Наталья Петрова

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