российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 сентября 2022, 13:51 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

«Объясняем.рф» назвал еще одну приоритетную для мобилизации категорию россиян

Граждане, которые уволились в запас после службы в российской армии по контракту, являются приоритетной группой для призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Могут ли меня мобилизовать, если я недавно уволился в запас после службы по контракту? Да, могут, в приоритетном порядке», – говорится в сообщении.

На информационном ресурсе также сообщается, что отслужившего срочную службу в армии и уволившегося в запас могут мобилизовать сразу после прохождения срочной службы, если нет основания для отсрочки.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По данным Минобороны, на военную службу будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация касается прежде всего тех, кто находится в запасе, проходил службу в армии, имеет военную специальность и боевой опыт.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский пояснил, что, в первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Очередности призыва из запаса нет, однако в приоритете те, у кого есть подходящие военно-учетные специальности, отметил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Частичная мобилизация

Граждан США призвали немедленно покинуть Россию / Военные: минимальных сроков обучения для мобилизованных нет / Деятелей культуры могут призвать в рамках частичной мобилизации / Свердловский военком: для выезда за пределы страны надо получить справку / Термобелье, подшлемники, батарейки: военком перечислил, что надо покупать самим / Военные объяснили, как проходит медкомиссия после мобилизации / Врио облвоенкома заявил, что многие добровольно уезжают в зону СВО / Врио военкома: «Все ошибочно мобилизованные будут возвращены домой»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Частичная мобилизация,