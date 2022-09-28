Деятелей культуры могут призвать в рамках частичной мобилизации

Деятели культуры могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», – говорится в ответе на вопрос о том, будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актеры, певцы.

Кроме того, мобилизации на общих основаниях подлежат фермеры, даже если не на кого оставить хозяйство.

Мобилизовать могут и сына, если отец уже служит по контракту, так как наличие близких родственников, служащих в зоне СВО, не является основанием для отсрочки.

Москва, Зоя Осколкова

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