Граждан со специальностью «водитель», но лишенных прав, могут мобилизовать

Россияне с военно-учетной специальностью (ВУС) «водитель» могут быть мобилизованы, даже если их лишили водительского удостоверения за нарушения ПДД. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

«Такой гражданин может быть призван по мобилизации, но не сможет служить водителем», – говорится в ответе на вопрос, могут ли мобилизовать, если военно-учетная специальность – «водитель», но гражданин лишен водительских прав.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По данным Минобороны, на военную службу будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация касается прежде всего тех, кто находится в запасе, проходил службу в армии, имеет военную специальность и боевой опыт.

Москва, Зоя Осколкова

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