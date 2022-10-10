Следственные управления СКР появятся во всех новых регионах

Следственный комитет откроет управления в новых регионах России. Соответствующий приказ подписал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«Данный организационно-распорядительный документ издан в целях осуществления полномочий в сфере уголовного судопроизводства в соответствии с законодательством Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Следственные управления появятся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. За вступление в состав РФ высказалось подавляющее большинство жителей. 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России новых регионов и назначил временных руководителей.

Москва, Зоя Осколкова

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