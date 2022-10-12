Ради брони от мобилизации россияне готовы жертвовать зарплатой на новой работе

С объявлением частичной мобилизации россияне стали активнее искать работу с удаленной занятостью и бронью от призыва. При этом граждане даже готовы переходить на нее со снижением зарплаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервисов по поиску работы.

После начала мобилизации, объявленной 21 сентября, работодатели стали предлагать вакансии, обещающие бронь от призыва. Большинство из них предназначено для ИТ-специалистов, медиков и фармацевтов, а также строителей, производственного и рабочего персонала. Кроме того, увеличилось число объявлений с отсрочкой от военной службы. Соискатели откликаются на них активнее, чем обычно.

По словам экспертов, наличие брони от призыва на военную службу в описании вакансий работодатели, которые по закону ее гарантируют, могли упоминать и раньше, но тогда это было не так актуально и мало кто обращал внимание на такую опцию. Теперь же предприятия, предлагающие бронь, привлекают сотрудников из сфер, которые не могут обеспечить отсрочку. Часто соискатели переходят на такие должности, теряя в зарплате.

Другой тренд – рост интереса россиян к работе с удаленной занятостью. Она актуальна как для покинувших страну мужчин и женщин, так и для оставшихся в России женщин, чьих мужей призвали, и они остались с детьми на руках. По прогнозам специалистов, в ближайшее время будет расти рынок услуг для удаленного ведения бизнеса, которые будут востребованы эмигрировавшими россиянами.

В целом эффект частичной мобилизации для рынка труда проявит себя позже, прогнозируют эксперты. При этом он наложится на негативные тренды, которые уже есть, – это снижение численности работников из-за демографической ямы 1990-х годов и дополнительной смертности во время пандемии.

Москва, Зоя Осколкова

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