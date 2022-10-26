Мошенники предлагают россиянам «сертификат об отсрочке» за пожертвования в пользу армии

В российском сегменте интернета все чаще встречаются мошеннические схемы на тему мобилизации. В этот раз специалисты рассказали, как злоумышленники обещают россиянам «сертификаты об отсрочке» от призыва в обмен на денежные пожертвования на нужды армии.

Обнаружен как минимум один фишинговый сайт, выдающий себя за официальный интернет-портал правовой информации РФ, который обещает некий «сертификат об отсрочке» на «специальный срок» за денежное пожертвование в пользу армии РФ, рассказал «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров. Жертве предлагают указать данные банковской карты и сделать перевод.

«Сайт мошенников выдает себя за один из правительственных ресурсов РФ. При этом его доменное имя никак не повторяет адрес официального сайта. Злоумышленники продвигали фишинговый сайт через социальные сети, электронную почту, SMS, рекламу в мобильных приложениях и автоматические переходы с других сайтов», – сказал Егоров.

Специалист напомнил, что такие объявления ни что иное, как мошенничестве. Официальных «сертификатов об отсрочке» за пожертвование не существует.

Москва, Зоя Осколкова

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