Пандемия и санкции ухудшили уровень активного долголетия россиян

Эксперты оценили качество жизни пожилых россиян и пришли к выводу, что за последние десять лет почти ничего в этом вопросе не изменилось. Российские пенсионеры по-прежнему сталкиваются с недоступностью медицинской помощи и отсутствием других возможностей. При этом пандемия и санкции ухудшат ситуацию, считают аналитики.

С 2010 по 2019 год качество и потенциал жизни пожилых людей в России улучшились совсем незначительно, показал индекс активного долголетия (ИАД). ИАД – это комплексный индикатор, включающий оценку разных сфер жизни старшего поколения и их вклада в экономику и общество. Он рассчитывается для 29 государств, в основном входящих в Евросоюз. В нашей стране индекс рассчитывает НИУ ВШЭ по методологии Европейской экономической комиссии ООН. За десять лет в РФ показатель увеличился с 29 до 29,5% при максимуме в 100%.

«К сильным сторонам российского активного долголетия эксперты относят высокий уровень достигнутого образования и физическую безопасность, ситуация с которой за десять лет заметно улучшилась. А ахиллесовой пятой российского старения по-прежнему остаются низкая продолжительность жизни и плохое здоровье, усугубляющееся снижением доступности медицинской помощи и невысокой физической активностью. Пандемия и санкционный кризис ухудшат показатели 2020-2022 годов», – пишет РБК по результатам исследования ВШЭ.

Наилучшую динамику составляющих индекса показала занятость (рост с 26,8 до 28,9% в целом для обоих полов). Главным образом рост обеспечило увеличение занятости среди мужчин и женщин предпенсионного и пенсионного возраста. Аналитики связывают это с пенсионной реформой и частичным реформированием досрочных пенсий. В то же время уровень занятости россиян 70-74 лет, напротив, устойчиво снижался.

Кроме того, небольшой рост демонстрирует и такая составляющая индекса, как «благоприятная среда для активного долголетия» (с 50,2% в 2010 году до 51,2% в 2019 году). Женщины и мужчины в среднем имеют близкие значения по этому показателю. В частности, стабильно крепкой основой возможностей для активного долголетия в России является уровень образования старшего поколения. По этому показателю РФ входит в пятерку лидеров в рейтинге из 29 стран.

Вместе с тем, возможности и потенциал активного долголетия в России по-прежнему сильно ограничены низкой ожидаемой продолжительностью жизни в старшем возрасте (особенно у мужчин) и низким уровнем психологического благополучия, констатируют эксперты. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в возрасте 55 лет в России в допандемийном 2019 году составляла 20,1 года, тогда как у женщин – 26,6 года.

За тот же период снизился показатель «Независимая, здоровая и безопасная жизнь», оценивающий доступность медицины и независимость проживания, – с 60,7% в 2010 году до 58,2% в 2019 году. В сравнении с европейскими странами это одно из наименьших значений. Несмотря на всеобщий охват населения обязательным медицинским страхованием (ОМС), базовый пакет медицинских услуг, гарантированный государством, не в полной мере отвечает потребностям российских граждан.

По словам экспертов, ожидается, что показатель индекса активного долголетия за 2020-2022 годы снизится главным образом в результате влияния пандемии коронавируса и экономических санкций против России. Снижение ожидаемой продолжительности жизни, обусловленное пандемией, будет иметь последствия не только для показателя 2020 года, но и в последующие годы.

Москва, Зоя Осколкова

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