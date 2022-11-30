Шойгу: за два месяца боевое обучение прошли 300 тысяч резервистов

Три тысячи инструкторов участвовали в подготовке на полигонах 300 тысяч резервистов. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь, – сказала глава Минобороны РФ. – За два месяца обучено свыше трехсот тысяч резервистов, в том числе добровольцев».

Кроме того, в учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи.

«Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений», – подчеркнул Шойгу.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, в армию было призвано 300 тысяч человек. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается.

Москва, Зоя Осколкова

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