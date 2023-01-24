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Вторник, 24 января 2023, 11:19 мск

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Живущим за границей российским школьникам станет проще получить аттестат

Правительство России упростило процедуру получения аттестата школьниками, которые учатся за границей и не могут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за организационных проблем.

Как сообщается в постановлении кабмина, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документы об образовании могут быть получены на основе промежуточной аттестации.

Таким образом, детям не помешают бюрократические препятствия, вызванные действиями недружественных государств. В частности, порядок сдачи итоговых экзаменов изменен для учеников школ при российских посольствах, а также тех, кто учится дистанционно или находится на семейном обучении.

Кроме того, ученики из ДНР и ЛНР, прибывшие в Россию в первой половине 2022 года и закончившие 2021/2022 учебный год в российских школах, могут выбрать получение аттестатов об общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации или по результатам сдачи ГИА в 9-м классе и ЕГЭ – в 11-м.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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