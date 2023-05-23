Россияне стали дольше работать после выхода на пенсию

Средняя продолжительность работы россиян на пенсии составляет семь с половиной лет. Это наибольшее значение показателя за весь период доступной статистики. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В 2022 году средняя продолжительность трудового стажа у россиян после назначения пенсии составила 7,47 года, пишет РБК со ссылкой на данные исследования по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения. В 2020 году средний срок трудовой деятельности после назначения пенсионных выплат оценивался в 7,02 года.

Чаще всего больше семи лет совмещают пенсию с работой россияне, получающие досрочную трудовую и военную пенсии. В течение 11,82 года – те, кому положены выплаты по инвалидности. «Стандартные» же пенсионеры по старости, вышедшие на пенсию в разное время по достижении общеустановленного пенсионного возраста, работают в среднем лишь 2,3 года, следует из данных Росстата.

По состоянию на 1 января 2023 года Социальный фонд России насчитывал 7,9 млн работающих пенсионеров, или 18,9% общей численности граждан пенсионного возраста (41,8 млн). Однако эти цифры включают только получателей пенсий по линии Соцфонда, не учитывая «военных» пенсионеров. С учетом получателей пенсий от Минобороны и силовых ведомств по состоянию на 1 января 2022 года в стране насчитывалось почти 44,7 млн пенсионеров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»