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Среда, 24 мая 2023, 14:16 мск

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В Рособрнадзоре исключили утечку материалов ОГЭ и ЕГЭ

В текущем году Рособрнадзор не зафиксировал утечек заданий и ответов основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский.

В 2023 году в сети появились сайты, предлагающие купить ответы на задания госэкзаменов. По словам Круглинского, утечка материалов ОГЭ и ЕГЭ невозможна, поскольку измерительные материалы появляются в том виде, в котором их увидят выпускники, лишь в аудитории.

«До этого измерительных материалов в том виде, в котором они существуют, фактически нет. Поэтому и утекать в этой конструкции неоткуда», – отметил чиновник.

Напомним, сдача ЕГЭ в этом году начнется 26 мая с географии, литературы и химии. 29 мая дети будут сдавать русский язык, 1 июня математику. Последний экзамен запланирован на 20 июня, а с 22 июня по 1 июля будут резервные дни. Выпускные у 11 классов запланированы на 11 июля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЕГЭ

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