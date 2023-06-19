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Понедельник, 19 июня 2023, 13:33 мск

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ЕГЭ в России в 2023 году сдавали 630 тысяч человек

В Минпросвещения сообщили о предварительных результатах Единого государственного экзамена в 2023 году. Всего в России ЕГЭ сдавали более 630 тысяч выпускников, только один из них получил высший балл по всем предметам.

Предварительные итоги озвучили во время пресс-конференции, в них не учитываются результаты по информатике, которую выпускники сдавали в последний день основной части экзаменов.

Всего в ЕГЭ приняли участие свыше 630 тысяч выпускников. Из них 100 баллов по одному из предметов набрали 6 087 человек, 200 баллов набрали 266 человек, один человек сдал три предмета на высший балл и получил 300 баллов.

Во время экзамена выявили 618 нарушителей, из них 316 человек пытались воспользоваться шпаргалками, 207 учеников хотели получить помощь через смартфон, 95 человек были удалены за другие нарушения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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