Выпускникам добавят до трех баллов к ЕГЭ за серебряную медаль

Абитуриентам за серебряную медаль будут начислять до трех баллов дополнительно к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), пять баллов – за золотую. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль – до трех баллов», – сказал глава Минпросвещения.

Ранее выпускников школ награждали золотыми и серебряными медалями. Однако с 2013 года вручалась одна медаль федерального уровня «За особые успехи в учении», которая не имела в наименовании слов «золотая» или «серебряная».

В августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ начнут получать медали «За особые успехи в учении» II степени, то есть серебряные медали.

Москва, Зоя Осколкова

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