В России в 2023 году число пенсионеров вырастет на 1,1 млн

За 2023 году в России вырастет число пенсионеров. Пожилых людей станет больше на 1,1 млн, в том числе за счет жителей новых регионов. Такой прогноз содержится в проекте бюджета Социального фонда (СФР).

Численность пенсионеров покажет позитивную динамику впервые с 2018 года, пишет РБК. В 2023 году число получателей пенсий вырастет на 1,13 млн человек, а за 2024 год их станет больше еще на 568,5 тысячи. В результате за два года количество пенсионеров увеличится с 41,78 млн до 43,47 млн человек – максимума с 2019 года.

Такая динамика ожидается впервые с начала пенсионной реформы. С 2019 года в России началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. Рост численности пенсионеров обусловлен плановыми сдвигами по возрасту выхода на пенсию, а также учетом граждан в четырех новых регионах, пояснили в Минтруде. Пенсии жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей по российским нормам назначаются с 1 марта 2023 года по заявлениям граждан.

«На этих территориях большой контингент пожилого населения. На Украине не было повышения пенсионного возраста: женщины там выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет. Для них переходный период российской пенсионной реформы начнется со следующего года. Кроме того, проведение спецоперации могло привести к увеличению числа инвалидов – получателей страховых пенсий. Среди них есть как мирное население, так и воевавшие, чей статус не приравнивает их к военным пенсионерам (добровольцы, контрактники)», – пояснил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Число пенсионеров в России сокращалось с 2019 года, когда пенсионный возраст начал постепенно увеличиваться. В 2020 году снижение ускорилось на фоне пандемии коронавируса. За 2021 год число пенсионеров сократилось почти на 1 млн человек, что стало антирекордом с начала 1990-х.

Москва, Зоя Осколкова

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