Израиль возобновил прием заявлений от россиян по вопросам репатриации

Посольство Израиля в Москве досрочно возобновило прием заявлений на репатриацию. Об этом сообщил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.
С 26 октября граждане России смогут снова подавать заявления на репатриацию в дипмиссии. Процесс возобновился, и перед зданием посольства уже сформировалась очередь из желающих подать документы.
Посол уточнил, что прием заявлений был приостановлен «по вопросам безопасности».
24 октября посольство Израиля в Москве объявило о приостановке выдачи виз репатриантов до 27 октября.
Тель-Авив, Зоя Осколкова
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