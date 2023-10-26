Израиль возобновил прием заявлений от россиян по вопросам репатриации

Посольство Израиля в Москве досрочно возобновило прием заявлений на репатриацию. Об этом сообщил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

С 26 октября граждане России смогут снова подавать заявления на репатриацию в дипмиссии. Процесс возобновился, и перед зданием посольства уже сформировалась очередь из желающих подать документы.

Посол уточнил, что прием заявлений был приостановлен «по вопросам безопасности».

24 октября посольство Израиля в Москве объявило о приостановке выдачи виз репатриантов до 27 октября.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

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