Расписание Единого госэкзамена изменили ради пересдачи

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новое расписание Единого государственного экзамена, учитывая возможность пересдачи одного из предметов. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Возможность пересдать предоставляется всем выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ, без исключения. Но важно обратить внимание, что действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован», – предупредили в ведомстве.

Расписание изменили так, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ по всем сдаваемым учебным предметам и принять решение, необходима ли им пересдача.

23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая – по русскому языку, 31 мая – по математике базового и профильного уровней. Устная часть экзамена по иностранным языкам перенесена с 17 и 18 на 7 и 8 июня, в эти же даты пройдет и экзамен по информатике. 4 июня предусмотрено проведение ЕГЭ не только по обществознанию, но и физике. Экзамен по биологии, истории и письменная часть экзамена по иностранным языкам пройдут 11 июня. ЕГЭ по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня.

Не позднее 1 июля все участники экзаменов будут ознакомлены со своими результатами. «Результаты пересдач экзаменов 4 и 5 июля они получат в сроки, позволяющие им своевременно подать заявления в выбранные вузы», – отметили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube