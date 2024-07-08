Сингапурские власти разрешили есть 16 видов насекомых

Продовольственное агентство Сингапура (SFA) в понедельник, 8 июля, выпустило заявление, в котором одобряется употребление 16 видов насекомых в качестве пищи, а также их импорт, – сообщают местные СМИ.

В заявлении SFA, адресованном торговцам продуктами питания для людей и кормами для животных, в частности, говорится: «С немедленным вступлением в силу распоряжением SFA разрешает импорт насекомых и продуктов из них, принадлежащих к видам, которые, по нашим оценкам, не вызывают особого внимания со стороны регулирующих органов. Разрешен импорт насекомых и продукции из них для употребления в пищу, как людьми, так и для кормления животных в фермерских хозяйствах. В списке одобренных видов: сверчки, кузнечики, саранча, мучные черви, медоносные пчелы, тутовые шелкопряды. Насекомые, не входящие в 16 утвержденных видов, должны пройти оценку, чтобы убедиться в их безопасности для употребления в пищу».

«SFA разработало нормативную базу по насекомым, которая устанавливает рекомендации по разрешению употребления насекомых в пищу, поскольку индустрия насекомых находится на стадии становления, а насекомые здесь являются новым продуктом питания», – говорится в документе продовольственного агентства Сингапура.

Сингапур, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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