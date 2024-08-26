В интернете обнаружили 44 варианта ЕГЭ в 2024 году

В Сети обнаружили 44 контрольных измерительных материала (КИМ) Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«Проверка сайтов в сети «Интернет» на предмет размещения в период подготовки и проведения ГИА информации, содержащейся в КИМ ЕГЭ. В 2024 году выявлено 44 КИМ ЕГЭ в сети «Интернет»», – говорится в сообщении.

Ранее глава Рособрнадзора сообщал, что аттестация 2024 года прошла штатно и на высоком организационном уровне. В этом году ЕГЭ сдавали около 700 тысяч российских школьников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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