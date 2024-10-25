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Пятница, 25 октября 2024, 19:18 мск

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Минюст РФ подготовил новые правила и санкции для алиментщиков

Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения проект федерального закона, согласно которому планируется ввести норму об обязательной материальной поддержке совершеннолетних детей до 23 лет в случае их очного обучения.

«Предусматривается возможность получения алиментов совершеннолетними детьми до 23 лет, если они проходят очное обучение в образовательной организации. В свою очередь совершеннолетние дети, завершившие обучение в школе, смогут получать алименты до 1 сентября того года, в котором было завершено обучение, при условии, что они не достигли 19 лет. Это позволит совершеннолетним детям без собственного дохода полноценно проходить очное обучение», – пояснили в Минюсте.

Стоит отметить, что похожий законопроект сейчас разрабатывается в Госдуме.

В то же время подготовлены проекты поправок в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. В частности, министерство предлагает установить административную ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин и уголовную ответственность, если это деяние было совершено неоднократно.

«Привлечение должника к уголовной ответственности будет допускаться, если алименты не выплачивались без уважительных причин в течение двух и более месяцев подряд в тот период, когда родитель уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние», – уточнили в Минюсте.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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