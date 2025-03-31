Генпрокуратура России просит суд приостановить запрет движения «Талибан»*

Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с иском о приостановке запрета деятельности движения «Талибан»*, представители которого руководят Афганистаном. Об этом сообщили в суде.

Судебное заседание назначено к разбирательству на 17 апреля в 14:00 по московскому времени. Рассмотрение дела пройдет в закрытом режиме, уточнили в Верховном суде.

Если суд приостановит запрет деятельности движения, то после вступления решения в законную силу «Талибан»* будет исключен из списка террористических организаций.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность исключения движения «Талибан»* из списка запрещенных в России террористических организаций.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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