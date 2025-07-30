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Среда, 30 июля 2025, 13:34 мск

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Из России за полгода выдворено 26 тысяч мигрантов

За первую половину 2025 года судебные приставы выдворили из России 26 тысяч мигрантов. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России по итогам работы за первое полугодие.

«За пределы Российской Федерации выдворено 26 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что за весь прошлый год приставы выдворили более 87 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пребывающих на территории РФ, а за 2023 год – 44 тыс. иностранных граждан.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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