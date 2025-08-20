российское информационное агентство 18+

Депутаты предложили сделать бесплатным питание для всех школьников

Депутаты Госдумы предложили сделать бесплатным двухразовое питание для всех российских школьников. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

«В российских школах бесплатное горячее питание один раз в день предоставляется ученикам с 1 по 4 класс. А также детям из многодетных семей, сиротам и детям с ограниченными возможностями. Для остальных школьников питание остается платным. Его стоимость ложится на плечи родителей значительной нагрузкой», – пояснил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Стоит отметить, что подобные инициативы ранее уже вносились в Госдуму. Жители регионов единогласно поддержали законопроект. В некоторых субъектах даже предлагали организовать сбор подписей в его поддержку.

Как отметил замруководителя фракции, первый зампредседателя Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, в России в настоящее время более 18 миллионов детей обучаются в школах. Многие из них имеют хронические заболевания. Одна из причин – отсутствие регулярного питания.

«Наш законопроект – это уверенность родителей в завтрашнем дне. Реализация этой инициативы на федеральном уровне станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране», – заключил парламентарий.

Москва, Зоя Осколкова

