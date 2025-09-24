Госдума проголосовала за ужесточение правил выгула собак опасных пород

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий выгул собак опасных пород детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей и лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Исключения составят случаи, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Подобные ограничения на выгул собак уже действуют в ряде регионов.

Как отмечается в пояснительной записке, «многочисленные примеры нападения домашних собак на людей, особенно на детей и женщин, а также на других животных, публикуемые в СМИ, подтверждают необходимость принятия комплексных мер, в том числе, касающихся требований к выгулу домашних животных, особенно потенциально опасных собак».

Ранее правительство России утвердило перечень потенциально опасных собак, сейчас в него входят 12 пород. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород. Их выгул без намордника и поводка запрещен.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной в апреле этого года. Кабмин РФ поддержал инициативу при условии ее доработки.

Москва, Наталья Петрова

