Подпишись на каналы
Вторник, 7 октября 2025, 20:30 мск

Атака украинских дронов: в Брянской области обошлось без пострадавших и разрушений

В Брянской области при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов обошлось без разрушений и пострадавших. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – уточнил губернатор.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, к местам падения обломков беспилотников направлены экстренные службы.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что в период с 14:00 до 17:00 мск над тремя регионами России были нейтрализованы семь вражеских беспилотников. В Белгородской области были атакованы пять муниципалитетов, ранен мирный житель.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

