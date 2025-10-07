Атака украинских дронов: в Брянской области обошлось без пострадавших и разрушений

В Брянской области при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов обошлось без разрушений и пострадавших. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – уточнил губернатор.
По его словам, пострадавших и разрушений нет, к местам падения обломков беспилотников направлены экстренные службы.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что в период с 14:00 до 17:00 мск над тремя регионами России были нейтрализованы семь вражеских беспилотников. В Белгородской области были атакованы пять муниципалитетов, ранен мирный житель.
Брянск, Анастасия Смирнова
