Шестикратную чемпионку мира исключили из сборной Ирана за игру в шахматы без хиджаба

Публикации за 21.02.17

Федерация шахмат Ирана исключила из состава национальной сборной Дорсу Дерахшани. Восемнадцатилетняя спортсменка, которая сейчас учится в Испании, вышла без хиджаба на один из матчей турнира, проходивший в Гибралтаре.

Ранее Дерахшани уже шесть раз становилась чемпионкой мира среди юниоров, занимает второй место в рейтинге иранских шахматистов и 92 место в мире. Но это не помешало иранским спортивным чиновникам запретить ей участие в матчах за свою страну из-за нарушения исламских ограничений в одежде.

Иранские чиновники собираются исключить из национальной сборной и брата Дорсы, пятнадцатилетнего Борна Дерахшани. Его «преступление» заключалось в том, что шахматист не отказался сыграть с израильским гроссмейстером Александром Хуцманом, с которым его свел жребий.

«Первый шаг в борьбе с такими людьми – отстранить их от того, во что они играют в Иране и во имя Ирана. Они не получат шанс быть в сборной», – приводит Lenta.ru перевод заявления президента Федерации шахмат Ирана Мердада Пахлеванзаде, сделанного государственному СМИ Fars news agency.

Год назад иранский комитет по урегулированию споров запретил одной из женщин, победивших на выборах в парламент, занимать депутатское кресло. Причиной послужили несколько попавших в сеть фотографий, на которых она запечатлена без хиджаба.

Тегеран, Алексей Усов

Тегеран. Другие новости 21.02.17

Крикунов останется тренером «Автомобилиста», несмотря на провальную концовку сезона. / Трибуны домашней арены ФК «Урал» назовут в честь легенд свердловского футбола. / Более 2000 работников Уралвагонзавода пробежали по 8000 метров на «Лыжне России». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»