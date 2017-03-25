Очередной позор сборной России: болельщики освистали футболистов после проигрыша Кот-д'Ивуару (ФОТО, ВИДЕО) / Акинфеев: «Мы это заслужили, но все равно им спасибо»

Публикации за 25.03.17

Сборная России по футболу проиграла товарищеский матч команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. Слабая и непритязательная игра отечественной сборной вызвала недовольство болельщиков на трибунах. Когда подопечные Станислава Черчесова подошли к трибуне поблагодарить болельщиков за поддержку, те встретили их свистом и скандированием «Позор». Видео, запечатлевшее негативную реакцию фанатов, появилось в соцсетях.

Встреча в рамках подготовки к домашнему Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018 состоялась накануне в Краснодаре. Африканские игроки забили первый мяч на 30-й минуте, отличился Жонатан Коджиа. На 70-й минуте точный удар по воротам Игоря Акинфеева нанес Уилфрид Заха. В следующем матче, запланированном на 28 марта в Сочи, сборная Россия встретится с командой Бельгии.

Ранее на этой неделе стало известно, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назначен новым капитаном команды. С лета 2014 года капитаном был его одноклубник Василий Березуцкий, но 10 марта он заявил о приостановлении выступлений за сборную.

Наставник российской команды Станислав Черчесов признал, что у болельщиков к сборной уже давно сложилось плохое отношение: «Уже пять лет так. Это не проблема, это вопрос, который нужно решать. Зрителей мы не удовлетворили. Сами это знаем. Будем делать выводы».

Черчесов, комментируя сам матч, отметил, что весь первый тайм ивуарийцы играли на контратаках. «Они контролировали все зоны. Мы пропустили гол, и игра в психологическом плане поменялась. Гол сборной России назревал во втором тайме, но сделать этого нам не удалось», – резюмировал он в интервью ТАСС.

Футболисты сборной РФ по-разному отреагировали реакцию трибун на их «игру». Ответная реакция футболистов была разной. Так, Юрий Жирков в интервью «Чемпионат.com» с обидой сказал следующее: «Когда последний раз нас так освистывали наши болельщики? Может, против словаков… Не могу сказать, когда нас последний раз так освистывали. Такие, значит, у нас болельщики».

В то же время игрок Александр Самедов заявил, что команда заслуживает такую реаакцию: «Как отреагировали на свист трибун? Если мы так играем на футбольном поле – значит, этого заслуживаем, что тут еще можно сказать… Соперник был быстрее, здорово исполнили эти два момента».

Голкипер и капитан сборной Игорь Акинфеев признал, что «у команды все не получилось в матче с ивуарийцами, не получилось показать свою игру». «Если говорить о болельщиках, то им обидно, что сборная показывает такую игру, но все равно спасибо им», – добавил он (цитата по ТАСС).

Бывший футболист сборной РФ Александр Мостовой расценил игру сборной России как позорную.

«Позорненько получилось. Хуже всего, что не увидел какого-то огонька в глазах наших футболистов, хотя играли с не самым сильным соперником, – сказал эксперт (цитата по изданию «Чемпионат.com». – Бывает, что команда выдает неудачную серию, но потом собирается и начинает побеждать. Но в нашем случае я пока не верю, что у сборной России этот позитивный момент может наступить в ближайшее время».

«Хорошо, что мы не участвуем в отборе к чемпионату мира, а то не вышли бы туда. А так – можем закурить сигару и продолжать эксперименты», – заключил Мостовой.

Экс-наставник «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев заявил, что многие футболисты, сыгравшие в матче с Кот-д'Ивуаром, не соответствуют уровню сборной России.

«Сегодня тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят. Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной», – цитирует Романцева ТАСС.

Добавим, что в соцсетях негативно восприняли игру России против африканской командой. Интернет-пользователи разразились едкими и ироничными высказываниями по поводу отечественной команды.

фанаты краснодараhttps://twitter.com/FansKrasnodar/status/845333690326695936

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 24.03.17

Александр Кокорин остался без водительских прав на четыре месяца. / Весенние выходные: спектакль на шесте для взрослых, мартовские поэты и танцевальный баттл (ФОТО, ВИДЕО). 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге. / В Екатеринбурге нельзя сдать ГТО – никто не принимает. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»