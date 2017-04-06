Россия установила антирекорд в рейтинге ФИФА

Публикации за 06.04.17

Сборная России по футболу опустилась на 61 место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), что является рекордно низким показателем. Лидером стала сборная Бразилии, опередив Аргентину.

Скриншот с сайта www.fifa.com

Обновленный рейтинг ФИФА, опубликованный на официальном сайте организации, преподнес неприятный сюрприз российским болельщикам. Сборная России ухудшила свои позиции и заняла 61 строчку в списке, тогда как месяцем ранее располагалась строчкой выше. Наилучший результат российская сборная показывала в 1996 году, тогда наши футболисты занимали третье место.

Тем временем, среди лидеров рейтинга также произошли перестановки, в частности, первое место теперь занимает Бразилия, потеснив с пьедестала сборную Аргентины, третья строчка досталась Германии. Наилучшую динамику в этот раз показала команда Македонии, поднявших сразу на 33 позиции, сборная Либерии установила антирекорд, опустившись на 39 строчек ниже прежнего результата.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поставил под сомнение принцип составления рейтинга ФИФА. «… выигрываешь у Румынии – опускаешься в рейтинге, не играешь четыре месяца – поднимаешься. Что за рейтинг? 60 в нашем случае – плохое число. Хотя для фигурного катания почти идеальное. Но раз рейтинг существует, стоит относиться к нему серьезно», – передает слова Черкесова «Советский спорт».

Москва, Зоя Осколкова

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