Больше не тайна: фото официального мяча ЧМ-2018 появилось в Сети

В интернете появилась фотография официального мяча чемпионата мира 2018 года.

Снимок спортивного снаряда опубликован в твиттере спортивного таблоида Footy Headlines. Утверждается, что на нем изображен официальный мяч ЧМ-2018, который пройдет в России. Разработанный Adidas мяч Telstar 18 украшен черно-серыми пиксельными рисунками. В сообщении отмечается, что «это современная интерпретация оригинального мяча Telstar, ставшего символом современного футбола с богатой историей».

По данным Footy Headlines, официальная презентация мяча пройдет 1 декабря 2017 года после жеребьевки финального турнира. В то же время гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что презентация состоится 9 ноября.

На Кубке Конфедераций, который прошел в России этим летом, футболисты играли мячом «Красава».

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи мундиаля примут стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Екатеринбурге Ростове-на-Дону и Сочи. Финал пройдет на столичном стадионе «Лужники».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.17

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