Италия рыдает: впервые за 60 лет национальная сборная не попала на ЧМ

Итальянская сборная впервые с 1958 года не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Считавшиеся фаворитами итальянцы сыграли в Милане нулевую ничью со сборной Швеции в ответном стыковом матче квалификации на ЧМ. Первую встречу итальянская команда проиграла с минимальным счетом (1:0). Таким образом, по сумме двух игр сборная Италии проиграла и не смогла квалифицироваться на мировое первенство.

После поединка вратарь итальянской команды 39-летний Джанлуиджи Буффон cо слезами на глазах заявил, что это была его последняя игра за национальную команду. «Я оставляю сборную Италии молодым ребятам, которым есть что сказать», – сказал Буффон. Стоит отметить, что Буффон дебютировал в сборной Италии в 1997 году и провел 174 игры. Знаменитый голкипер выиграл мундиаль 2006 года и завоевал серебро Евро-2012.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, фото: AP

Главный тренер сборной Италии по футболу Джампьеро Вентура взял на себя полную ответственность на невыход команды в финальную часть ЧМ-2018, признавшись, что был «абсолютно уверен», что итальянцы смогут забить в ворота шведов. «Всегда виноват тренер, если не получается достичь цели, – сказал Вентура. – Как и все итальянцы, я разочарован».

Добавим, что на данный момент определились 29 из 32 участников чемпионата мира. Право выступить на мундиале завоевали сборные Бразилии, Японии, Бельгии, Мексики, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Ирана, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Франции, Португалии, Сербии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Туниса, Марокко, Сенегала, Швейцарии, Швеции и Хорватии. Россия получила право участия в ЧМ как организатор турнира. Еще три участника чемпионата определятся на этой неделе в матчах Ирландия – Дания, Австралия – Гондурас и Перу – Новая Зеландия.

Милан, служба информации РИА «Новый День»

Милан. Другие новости 13.11.17

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