В Кремле рассказали об участии Путина в жеребьевке ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин может принять участие в жеребьевке предстоящего в стране в 2018 чемпионата мира по футболу, допустил пресс-секретарь президента главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле не исключают такой возможности. Песков выразил надежду, что у Путина «будет время для этого», передает «Интерфакс».

Ранее сегодня источник радиостанции «Говорит Москва», близкий к организаторам церемонии, сообщил об участии президента РФ в предстоящей жеребьевке ЧМ-2018, которая определит состав групп на предстоящем турнире. Церемония пройдет 1 декабря в Кремле. Вести ее будут российская журналистка Мария Командная и бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер. Как сообщал «Новый День», ассистентами выступят семь легендарных футболистов: Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Восьмым ассистентом жеребьевки станет легенда российского футбола Никита Симонян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.11.17

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