«Пивка и семечек не хватает»: в Сети посмеялись над «нейтральной» формой российских олимпийцев

Экипировщик российской олимпийской сборной компания Zasport опубликовала в своем инстаграме эскизы новой формы для выступления спортсменов под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Основные цвета коллекции – серый, красный и белый», – говорится в подписи к одному из эскизов формы. По решению Международного олимпийского комитета, на одежде нет российской символики. На вещах нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia (олимпийские атлеты из России). МОК уже согласовал форму для российских спортсменов.

Напомним, компания Zasport была выбрана новым экипировщиком олимпийский сборной РФ вместо Bosco в начале 2017 года.

Мнения россиян по поводу эскизов «нейтральной формы» олимпийцев из России разделились. Некоторым комментаторам она понравилась. «Очень красиво!», «Как круто! И узнаваемо», «Просто и стильно», «Нынешняя форма лучшая из всех, что была», – гласят восторженные отзывы.

Однако многие не оценили старания отечественных дизайнеров, назвав новую форму «супер нейтральной», без какой-либо индивидуальности. Другие пользователи иронично заметили, что для полного антуража не хватает пива и семечек.

«Интересно, у zasport есть дизайнеры и где они получали свое образование?)», «Микс Адидас и Канада гус. Больше похоже на робу, чем на костюм», «Пивка и семечек не хватает», Полторашку пива для антуража», – говорится в комментариях.

Отметим, что представленная в конце ноября прошлого года новая форма для олимпийской сборной России вызвала массу негативных отзывов в Сети. Многие пользователи назвали ее «убожеством» и «позором»: «Для спартакиады в Пензе сгодится», «Это форма для олимпийской сборной или для детдомовцев?", – гласили комментарии.

Как сообщал «Новый День», 5 декабря исполком МОК объявил о дисквалификации Олимпийского комитета России. До Олимпиады в Южной Корее, которая состоится с 9 по 25 февраля, будут допущены только «чистые» российские спортсмены, которые выступят под олимпийским флагом и в нейтральной форме без национальной символики. Решение о допуске российских атлетов примет специальная комиссия МОК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.18

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