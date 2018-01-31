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Среда, 31 января 2018, 16:41 мск

Спорт

Саранча может стать позором России на ЧМ-2018

Саранча может стать настоящим бедствием на чемпионате мира по футболу. Такое мнение высказал на Всероссийском агрономическом совещании директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

«С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут», – цитирует Чекмарева «Интерфакс».

Чиновник отметил, что в России около 1 млн гектар заражены саранчой. От этой напасти страдают Волгоградская и Астраханская области, а также другие южные регионы страны.

Чекмарев призвал участников совещания обратить особое внимание на эту проблему, чтобы «не опозориться перед всем мировым сообществом».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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