Саранча может стать позором России на ЧМ-2018

Саранча может стать настоящим бедствием на чемпионате мира по футболу. Такое мнение высказал на Всероссийском агрономическом совещании директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

«С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут», – цитирует Чекмарева «Интерфакс».

Чиновник отметил, что в России около 1 млн гектар заражены саранчой. От этой напасти страдают Волгоградская и Астраханская области, а также другие южные регионы страны.

Чекмарев призвал участников совещания обратить особое внимание на эту проблему, чтобы «не опозориться перед всем мировым сообществом».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.18

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