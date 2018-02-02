Ревизоры FIFA о VIP-туалетах к ЧМ-2018: Оформление не способствует полному расслаблению

Инспекторы FIFA после очередной проверки объектов предстоящего Чемпионата мира остались разочарованы дизайном туалетных комнат для очень-очень важных персон. По их мнению, VVIP –туалеты больше похожи на офисы, передает телеграм-канал «Мутко против».

Канал уточняет, что скандал разразился после инспекции стадиона в Калининграде. По словам раздосадованных ревизоров, помещение не оправдало их ожидания. «Помещение больше похоже на офисный центр. Оформление не способствует полному расслаблению», иронизирует «Мутко против». Гневный доклад был направлен в Оргкомитет.

В сообщении также отмечается, что VVIP-туалеты на стадионах строятся специально для посольских делегаций, членов правительств иностранных государств, а также президента FIFA Джанни Инфантино. Представители России уже пообещали исправить недочеты.

Отметим, что, по словам полпреда президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александра Беглова, стадион и инфраструктуру на острове Октябрьский в Калининграде обещают сдать к 1 апреля. Он отметил, что существует некоторое отставание от графика, но подрядчики обещают уложиться к концу марта. «Строители меня порадовали, что уже к 1 апреля, в эти дни, полностью стадион будет сдан, полностью будет сдана вся инфраструктура», – сказал Беглов.

Как напоминает «Калининград.ру», стадион к ЧМ-2018 в Калининграде планировали ввести в эксплуатацию в начале февраля. Ранее срок уже переносили: изначально объект должны были сдать до конца 2017 года. В рамках футбольного первенства на стадионе в Калининграде проведут четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го – Сербия со Швейцарией, 25-го – Испания с Марокко и 28-го Англия с Бельгией.

Калининград, Иван Гридин

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