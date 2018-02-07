Сильный мороз распугал спортсменов и зрителей Олимпиады-2018

Синоптики прогнозируют мороз до минус 21 градуса по Цельсию во время открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Медики рекомендовали нескольким британским спортсменам отказаться от присутствия на церемонии. Зрители также сдали часть билетов, опасаясь замерзнуть на трибунах.

Медицинский состав сборной Великобритании посоветовал нескольким атлетам, которым предстоит выступать 9 и 10 февраля, не рисковать здоровьем и переждать открытие в теплом помещении, чем шагать по стадиону, пишет Daily Mail.

Сильные морозы также отпугнули и часть зрителей, которые поспешили сдать билеты на торжественную церемонию. Отмечается, что часть болельщиков ушли с репетиции мероприятия, едва дождавшись середины.

В свою очередь президент оргкомитета Олимпиады Ли Хи Бьом заверил, что на трибунах мерзнуть не придется. Чтобы зрителям было тепло, всем раздадут шапки и пледы.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

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