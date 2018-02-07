WADA одобряет. Норвежцы привезли на Игры-2018 рекордный объем частично запрещенных медпрепаратов

Сборная Норвегии привезла с собой на Олимпиаду в Пхенчхан более 6000 доз препаратов против астмы, что в десятки раз больше по объему ввезенных в Корею лекарств данного типа командами Финляндии и Швеции. Об этом сообщает норвежское издание NRK.

В списке препаратов норвежских спортсменов значатся 1800 доз симбикорта, по 1200 доз альвеско и атровента, а также 1200 доз айромира (другое название – сальбутамол), 360 доз вентолина (действующее вещество – сальбутамол), 43 ингалятора и 10 небулайзеров.

Подчеркивается, что препараты предназначены только для тех атлетов, которые будут здоровы на момент приезда в Южную Корею. Больные астмой спортсмены используют собственные лекарства.

С прошлого года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело частичный запрет на использование сальбутамола. Этот препарат улучшает работу легких, и в результате организм получает больше кислорода, что важно в циклических видах спорта. Спортсменам разрешают применять это лекарство в качестве терапевтического исключения, если они докажут тяжелую форму астмы. В этом случае они могут употреблять не более 1600 микрограммов препарата в течение суток.

Летом 2016 года норвежского лыжника Мартина Сундбю поймали на превышении допустимого уровня сальбутамола. Он был дисквалифицирован на два месяца и лишен победы в Кубке мира сезона-2015/16.

Препараты на основе сальбутамола с разрешения Международной федерации лыжного спорта также принимала шестикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген. Отметим, что подобные лекарства от астмы употребляют многие норвежские спортсмены.

По прогнозу западных СМИ, именно Норвегия займет первое место в медальном зачете Олимпиады-2018.

Осло, служба информации РИА «Новый День»

Осло. Другие новости 07.02.18

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