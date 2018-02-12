Российский олимпиец: Американцы и британцы отказываются жать руку

Американские и британские спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане не желают здороваться с россиянами за руку. Об этом рассказал 22-летний российский скелетонист Никита Трегубов. «Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли они», – приводит «Спорт-Экспресс» слова атлета.

По его словам, он уже наблюдал подобное отношение к россиянам на Кубке Мира по скелетону, проходившем в январе. Он уверен, что поведение атлетов из стран Запада имеет политический подтекст.

Напомним, в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил ряд российских атлетов от участия в Олимпиадах за применение запрещенных препаратов на Играх в Сочи. Позднее по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) санкции в отношении большинства россиян были полностью или частично аннулированы. Но МОК заявил, что суд ему не указ, и оправданные спортсмены не получили приглашение на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. XXIII Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.18

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