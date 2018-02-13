Японский спортсмен провалил тест на допинг и покидает Игры

На Олимпийских играх в Пхенчхане разразился допинговый скандал. Пробы шорт-трекиста сборной Японии Кэйи Сайто показали наличие запрещенного препарата. Спортсмена отстранили от соревнований.

По данным пресс-службы Спортивного арбитражного суда (CAS), в допинг-пробе 21-летнего японца обнаружен ацетазоламид. Спортсмен был запасным шорт-трекистом японской команды в эстафете на 5000 метров. Финальный заезд пройдет 22 февраля.

Национальный комитет Японии сегодня даст пресс-конференцию, во время которой официально объявит о положительной пробе. Отмечается, что Сайто стал первым японским атлетом в истории зимних Олимпиад, который провалил допинг-тест.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что российских спортсменов ждут неожиданные допинг-тесты на Играх в Пхенчхане. Функционеры считают, что атлеты не должны знать заранее об анализе на запрещенные вещества

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 13.02.18

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