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Вторник, 13 февраля 2018, 13:51 мск

Спорт

ЧП на Олимпиаде: пьяный фанат похитил клюшки финской сборной

Фото: pyeongchang2018.com

На Олимпийских играх в Пхенчхане гражданин Латвии пытался обворовать финских хоккеисток. Мужчина беспрепятственно пробрался в комнату с экипировкой, однако на выходе его поймали с поличным.

Инцидент произошел 11 февраля во время матча женских хоккейных команд США – Финляндия, пишет «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ. 28-летний мужчина попал на ледовую арену, предъявив билет. Оттуда он пробрался в подсобные помещения и украл несколько клюшек сборной Суоми.

На выходе воришку задержали, оказалось, что во время совершения преступления он был пьян. Правоохранители установили, что мужчина ранее был судим.

Отмечается, что после этого случая, организаторы усилили меры безопасности.

Пхенчхан, Служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 13.02.18

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