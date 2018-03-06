100 дней до мундиаля: FIFA выпустила ролик с Путиным

На сайте Международной федерации футбола (FIFA) появилось видео, посвященное предстоящему чемпионату мира. Участие в ролике приняли легендарные футболисты, а также президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

В кадре профессиональные футболисты чеканят мяч и таким образом отсчитывают 100 дней, которые остались до старта мундиаля. В съемках приняли участие Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге и Петер Шмейхель.

Завершается ролик тем, что мяч перекидывают президент России Владимир Путин и глава FIFA Джанни Инфантино, все это происходит в кабинете Кремля. Российский лидер отбивает головой финальный 100-й удар. Отмечается, что видео было записано 12 февраля во время визита Инфантино в Москву.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в Москве, Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Саранске с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

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