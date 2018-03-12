Российский олигарх выбежал на поле и угрожал судье на чемпионате Греции по футболу

Российский бизнесмен, владелец клуба ПАОК Иван Саввиди напугал игроков и болельщиков во время матча на чемпионате Греции по футболу. Олигарх вырвался на поле и угрожал судье, который не засчитал гол. На поясе у Саввиди был пистолет. Игру досрочно пришлось прервать.

Футбольный матч чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК проходил в Салониках. На 90-й минуте встречи судья Гиоргос Коминос не признал гол команды Саввиди из-за офсайда, передает Eurosport. Тогда бизнесмен выбежал на поле, чтобы лично разобраться с арбитром. Присутствовавшие при инциденте сообщают, что Саввиди угрожал судье, выкрикивая «Ваша карьера судьи закончилась» и «Ты – труп», миллиардер при этом хватался за рукоять пистолета, который висел у него на поясе.

Пока неизвестно, было ли оружие, имеющееся у владельца ПАОК, настоящим. Ивана Саввиди от судьи отвели охранники. Матч решением Коминоса был досрочно завершен.

По данным портала Goal, после консультаций по поводу спорного момента судья признал забитым год ПАОК. Таким образом, команда Саввиди одержала победу со счетом 1:0.

Иван Саввиди – российский бизнесмен греческого происхождения. Он основал в 2004 году «Группу Агроком» в Ростове-на-Дону, передает РБК. В холдинг входит более 40 предприятий, в том числе компания по производству сигарет, мяса, тепличный и рыбоводческий комплексы, завод по производству бутилированной воды «Аква-Дон», а также международный аэропорт Ростова-на-Дону.

Саввиди приобрел греческий клуб ПАОК в 2012 году. В 2002-2005 годах бизнесмен был президентом ФК «Ростов», в 2006-2008 годах являлся главой ростовского футбольного клуба СКА.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

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