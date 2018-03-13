Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018 в порядке живой очереди

На сайте FIFA сегодня началась продажа билетов на чемпионат мира по футболу в порядке живой очереди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», билеты можно будет приобрести в режиме реального времени до 3 апреля включительно. В продаже будут билеты на все матчи, кроме матча между Аргентиной и Исландией, а также финала. Также будут доступны для приобретения билеты на определенные матчи четвертой категории, которая зарезервирована только для российских граждан, отмечается в сообщении.

Отметим, что в продажу поступят билеты, не реализованные путем случайной жеребьевки с 5 декабря по 31 января.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут стадионы Москвы, Петербурга, Калининграда, Волгограда, Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Сочи и Екатеринбурга. По результатам жеребьевки 1 декабря 2017 года Россия оказалась в группе A. Ее соперниками стали сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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