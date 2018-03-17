FIFA узаконила систему видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

На совете Международной федерации футбола (FIFA), прошедшей в Боготе, было принято решение об использовании на чемпионате мира, который пройдет в России, системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

«Это поможет нам сделать футбол честным и транспарентным. Таким, каким мы хотим его видеть. Судьи тоже люди, они могут ошибаться», – цитирует Инфантино ВВС.

По словам главы FIFA, на видеоповтор уходит около 20 секунду, при этом система VAR позволит повысить точность судейского решения до 99%. «Невозможно, чтобы в 2018 году каждый в своей гостиной через несколько секунд после игрового эпизода знал, была ли допущена ошибка, а рефери – нет», – заявил Инфантино.

Он уточнил, что сначала был настроен скептически, но потом осознал, что предлагаемый инструмент поможет арбитрам принимать правильные решения, что особенно важно на чемпионате мира. «Без VAR судья в среднем допускает одну важную ошибку в трех матчах. Наши тесты показали, что с использованием системы видеоповторов важная ошибка допускается один раз в 19 матчах», – пояснил глава FIFA.

В настоящее время система VAR используется на национальных чемпионатах в Германии, Италии, Португалии и других странах. Однако ее применение на чемпионате мира в России станет первым в истории футбола.

Матчи мундиаля пройдут в Москве, Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Саранске с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Богота, Служба информации РИА «Новый День»

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