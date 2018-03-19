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Понедельник, 19 марта 2018, 08:41 мск

Спорт

Россия и Белоруссия на время ЧМ-2018 упростят проезд через границу гражданам третьих стран

Россия и Белоруссия так и не определились в вопросе пересечения общей границы гражданами других государств. Это может помешать свободному проезду гостей чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ летом. На этот случай Москва и Минск разрабатывают «план Б».

По данным «Коммерсанта», стороны собирались подписать соглашение о взаимном признании виз еще в прошлом году, затем решение отложили до весны. Однако до сих пор документ подписан не был. Для того, чтобы договор вступил в силу, его должны одобрить правительства двух стран, а затем ратифицировать парламенты.

Российско-белорусская граница, согласно двусторонним договоренностям, должна быть открытой. Въезд в Россию для иностранцев, кроме белорусов, осуществляется через международные пункты пропуска, которых на рубеже двух стран нет.

Ранее Москва попросту закрывала глаза на то, что граждане других государств въезжают через российско-белорусскую границу, но с началом украинского кризиса Россия контроль ужесточила. Ситуация усугубилась еще и тем, что Минск 12 февраля 2017 года ввел безвизовый режим для почти 80 стран, если их граждане прибывают в Белоруссию сроком до пяти дней.

Сложившаяся ситуация может добавить трудностей в пересечении границы иностранцами во время ЧМ-2018 года. Потому Минск и Москва на всякий случай начали готовить «план Б». Вероятно, для спортсменов, болельщиков и журналистов будут созданы возможности для беспрепятственного въезда наземным транспортом из Белоруссии в Россию.

Москва, Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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