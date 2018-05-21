Перед сборной РФ поставили минимальную задачу на ЧМ-2018. «Обязаны ее выполнить»

Глава Минспорта РФ Павел Колобков назвал минимальную задачу для российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года. По его словам, отечественная команда «обязана» выйти из группы. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Колобков отметил, что в сборной РФ отсутствуют такие звезды, как Роналду и Месси, но не всегда, по его словам, победу одерживают звезды. Глава Минспорта полагает, что с теми футболистами, которые есть «в распоряжении тренера», вполне можно сделать «боеспособную» и «хорошую» команду, которой будет по силам «решать серьезные задачи». «Для начала – нужно выйти из группы, это не обсуждается, это задача-минимум, мы обязаны это сделать», – сказал Колобков.

Министр добавил, что в случае выхода россиян в плей-офф с ними по жребию сыграют испанцы или португальцы (представители группы B – прим. ред.). «Мы будем надеяться на победу», – сказал Колобков.

Матчи мундиаля пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная РФ попала в группу А вместе с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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