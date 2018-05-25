Возможен ли прорыв? Голодец оценила перспективы российского футбола

Курирующая культуру и спорт вице-премьер РФ Ольга Голодец высказала мнение, что прорыв в российском футболе возможен через 4-5 лет.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума чиновница отметила, что в отечественном футболе давно не было «прорывных результатов», однако она убеждена, что Россия придет к этому. Голодец указала возможный срок достижения этой цели: «Это года четыре, может быть, лет пять», сообщает news.sportbox.ru.

Касаясь темы приглашения легионеров в российские спортивные команды, вице-премьер отметила, что «это должны быть такие вкрапления, которые меняют стиль игры, которые дают серьезную прибавку к мастерству всей команды». «Приглашенный игрок, он может привнести что-то такое, что изменит качество данного вида спорта, только на такие вещи можно тратиться», – заявила Голодец. При этом она подчеркнула, что на данный момент стоит задача «растить свои школы, растить своих футболистов, волейболистов, пловцов, легкоатлетов, художественных гимнасток».

Чемпионат мира по футболу пройдет впервые в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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