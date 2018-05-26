«Никакого секса с русскими девушками»: нигерийским футболистам запретили встречаться с россиянками на ЧМ-2018

Игрокам сборной Нигерии по футболу запретили секс с россиянками во время чемпионата мира в России. Такую меру ввел главный тренер национальной команды Гернот Рор.

По словам наставника нигерийской сборной, он не видит ничего плохого в том, чтобы футболисты виделись с женами после игр, а также в дни, когда у команды нет тренировок.

Однако, подчеркнул Рор, он не разрешить игрокам встречаться с русскими девушками. «Нет, нет, нет. Только капитана Микела, у которого подруга из России, это не касается», – цитирует тренера «Лента.ру».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборной Нигерии предстоит вступить в борьбу за выход 1/8 финала с командами Хорватии, Аргентины и Исландии.

Ранее сообщалось, что для аргентинцев, которые планируют поехать в Россию на чемпионат мира по футболу, подготовлена специальная методичка с советами, как понравиться русским девушкам. В числе рекомендаций – не стесняться, быть чистоплотными и относиться к женщинам, как к сокровищу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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