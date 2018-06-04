ФИФА снимет крест со Спасской башни. «Болельщикам спасибо, что заметили ошибку» (ВИДЕО)

Международная федерация футбола (ФИФА) переделает телевизионную заставку к чемпионату мира, который стартует в России 14 июня.

Ранее, 1 июня ФИФА опубликовала 45-секундный официальный ролик к мундиалю, на котором на Спасской башне Кремля вместо рубиновой пятикончную звезды изображен православный крест. Кадр с Москвой и кремлевской башней, над которыми пролетает мяч, появляется на видео на 28 секунде.

Заставка ЧМ-2018

По словам пресс-секретаря ФИФА, ошибка, замеченная российскими болельщиками, будет исправлена в обновленной версии заставки.

«Мы рады обратной связи, которую получаем, особенно от российских болельщиков. С их помощью мы определили, что в упомянутом элементе была допущена неточность, – приводит слова представителя организации радиостанция «Говорит Москва». – Сейчас мы работаем над обновленной версией, которая будет выпущена в ближайшее время».

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии пройдет в «Лужниках» 14 июня. Всего в ЧМ примут участие 32 команды.

Рубиновая звезда на Спасской башне была установлена в 1937 году как символ победы коммунизма. В 2010 году активисты общественного движения «Возвращение», добивающегося возвращения дореволюционных названий улиц и городов России, предложили тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву убрать со Спасской башни звезду и водрузить вместо нее двуглавого орла, который стоял там в царские времена. Эта инициатива осталась без внимания властей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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